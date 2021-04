Vodafone Business, in campo da oggi la prima soluzione commerciale 5G (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Vodafone Business ha annunciato il lancio a partire da oggi della prima soluzione commerciale 5G. Realizzata con FERROVIENORD, la soluzione di manutenzione assistita con Realtà Aumentata, spiega l’operatore in una nota, permette agli operatori in campo di lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alle potenzialità della rete di ultima generazione di Vodafone. “La soluzione Vodafone 5G Assisted Maintenance consente di innalzare i livelli di sicurezza delle operazioni di manutenzione sulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnici altamente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato il lancio a partire dadella5G. Realizzata con FERROVIENORD, ladi manutenzione assistita con Realtà Aumentata, spiega l’operatore in una nota, permette agli operatori indi lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alle potenzialità della rete di ultima generazione di. “La5G Assisted Maintenance consente di innalzare i livelli di sicurezza delle operazioni di manutenzione sulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnici altamente ...

