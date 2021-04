(Di martedì 20 aprile 2021) È la protagonista indiscussa in queste settimane de “La fuggitiva”,in una recente intervista ha raccontato come èil suo debutto come attrice La vita privata dell’attrice… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

chetempochefa : “Emanuela Loi aveva 25 anni, è morta il 19 luglio 1992, la prima donna poliziotto caduta in servizio” Riascoltiamo… - infoitcultura : Vittoria Puccini svela un retroscena sul suo passato: “Ero imbarazzata” - infoitcultura : Vittoria Puccini ‘asfalta’ Ilary Blasi, brutto risveglio per la conduttrice - FilmNewsItaly : Vittoria Puccini: 'La prima volta che ho sparato mi sono spaventata' - zazoomblog : Vittoria Puccini la confessione sugli esordi: “Il primo ciak è stato imbarazzante” - #Vittoria #Puccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Nella serie televisiva Rai La fuggitiva,è Arianna. Una donna sempre in corsa che l'ha portata a farsi molto ...Nella serie televisiva Rai La fuggitiva,è Arianna. Una donna sempre in corsa che l'ha portata a farsi molto ...Il periodico di moda e bellezza "Elle" ha dedicato la copertina dell'ultimo numero ad attrici e registe in corsa per il David di Donatello ...La protagonista della serie La fuggitiva, Vittoria Puccini, racconta al settimanale DiPiù Tv l'incidente avvenuto sul set: "Capita".