Vittoria Puccini ‘asfalta’ Ilary Blasi | brutto risveglio per la conduttrice

Leggi su youmovies

(Di martedì 20 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Undolce amaro per, la sua Isola perde terreno mentre avanza imperterrita. L’edizione 2021 dell‘Isola dei Famosi sembrava promettere grandi cose, tra opinionisti e un cast decisamente variegato c’erano tutti i presupposti per un’edizione da urlo. Per qualche settimanaha dominato gli ascolti del prime time, tuttavia nelle ultime