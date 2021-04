Vitalizi, contro Formigoni protesta M5s a palazzo Lombardia (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Non sta né in cielo né in terra che politici condannati si intaschino il vitalizio mentre chi offre volontariamente un servizio meritorio al paese si veda tolta la pensione”. Questo l’assunto espresso dal proprio capogruppo al Pirellone Massimo De Rosa, con cui il M5S Lombardia, nel corso della seduta del consiglio regionale, ha esposto cartelli con le scritte ‘Ai Lombardi meno sanità, al Celeste soldi in quantità’, ‘Con la Lega meno ristori, più vitalizi’, ‘Basta dané ai condannati’ per contestare la concessione del vitalizio all’ex presidente della Regione. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Non sta né in cielo né in terra che politici condannati si intaschino il vitalizio mentre chi offre volontariamente un servizio meritorio al paese si veda tolta la pensione”. Questo l’assunto espresso dal proprio capogruppo al Pirellone Massimo De Rosa, con cui il M5S Lombardia, nel corso della seduta del consiglio regionale, ha esposto cartelli con le scritte ‘Ai Lombardi meno sanità, al Celeste soldi in quantità’, ‘Con la Lega meno ristori, più vitalizi’, ‘Basta dané ai condannati’ per contestare la concessione del vitalizio all’ex presidente della Regione.

