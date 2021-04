Vita in diretta, Alba Parietti mette in difficoltà Alberto Matano “Non ce ne fregava niente …?”, gelo in studio, la reazione di Matano (Di martedì 20 aprile 2021) Alberto Matano, anche ieri, ha condotto La Vita in diretta che sta volgendo al termine e sembra ormai certo che per la prossima edizione non ci sarà lui al timone ma, ancora , non è venuto fuori il nome del sostituto. Però, per fortuna di tutti i telespettatori che amano questo programma e che sono tantissimi, con l’estate non termina il format che viene condotto da altri conduttori dando la possibilità ad Alberto Matano di riposarsi. L’anno scorso la coppia che sostituì per l’estate il giornalista calabrese fu composta da Andrea Delogu e Marcello Masi e piacque tantissimo al pubblico che con loro ritrovò quella leggerezza che durante l’inverno era mancata a causa della pandemia da covid. Per quest’anno non ci sono ancora i nomi dei conduttori e ... Leggi su baritalianews (Di martedì 20 aprile 2021), anche ieri, ha condotto Lainche sta volgendo al termine e sembra ormai certo che per la prossima edizione non ci sarà lui al timone ma, ancora , non è venuto fuori il nome del sostituto. Però, per fortuna di tutti i telespettatori che amano questo programma e che sono tantissimi, con l’estate non termina il format che viene condotto da altri conduttori dando la possibilità addi riposarsi. L’anno scorso la coppia che sostituì per l’estate il giornalista calabrese fu composta da Andrea Delogu e Marcello Masi e piacque tantissimo al pubblico che con loro ritrovò quella leggerezza che durante l’inverno era mancata a causa della pandemia da covid. Per quest’anno non ci sono ancora i nomi dei conduttori e ...

Advertising

davidallegranti : Sto guardando Giletti per la prima volta in vita mia e se capisco bene la democrazia è in pericolo perché c’è gente… - TgrRai : ?? A Rocca Nervina nell'Imperiese, un ottantunenne uccide moglie e cane e poi tenta di togliersi la vita, ma è fuori… - hiddlestovn : quest'anno non mi faccio la diretta degli oscar neanche se mi pagano la vita è troppo corta per fare nottata a guar… - wakeua : @ViloAngela @MartyConLaY La coppia gioca; come comparire in una diretta rosmello con filtro, ma con nome; fare salu… - Lordskary : Sei capace di camminare sulla tua vita sapendo dove sei diretta, o semplicemente ti lasci trasportare da lei? -