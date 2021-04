Vincenzo Gulino | «Solo sulla barca mi sento veramente libero e senza limiti»

(Di martedì 20 aprile 2021) Dalla spiaggia si intravede un puntino sempre più distante, che si confonde nell’immensità delle acque cristalline del Mar Jonio. In realtà, si tratta dell’imbarcazione di Vincenzo Gulino, giovane velista con una vita in balia delle onde, che finalmente ha trovato il vento favorevole.

Vanta un oro ai Campionati Italiani 2020 e un diciannovesimo posto agli Europei nel 2019. Vincenzo Gulino, velista diciottenne affetto da una malattia rara, è testimonial del Comitato Italiano Paralim ...