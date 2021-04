Videoludica | il boom mediatico delle software house durante il 2020

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 aprile 2021) Quale potrebbe essere il trend predominante per quanto riguarda il settore del gamingquesto 2021? Una domanda a cui tutti gli appassionati di tecnologia rivolta allaattuale si stanno concentrando in questo momento. Come abbiamo visto ilè stato un anno importante per lededicate ai videogiochi che hanno fruttato un volume d’affari capace di superare i due miliardi di euro. Una cifra importante questa per un settore che in Italia e nel resto d’Europa ha aumentato il proprio giro d’affari grazie anche all’utilizzo della tecnologia digitale mobile di smartphone e tablet. A questo discorso bisogna ovviamente aggiungere le importanti uscite che si sono verificategli ultimo 6-8 mesi, specialmente in termini di console e di giochi di ...