VIDEO Milano-Bayern Monaco 79-78, canestro decisivo di LeDay sulla sirena! Rimonta da -17. Highlights Eurolega (Di martedì 20 aprile 2021) Milano ha sconfitto il Bayern Monaco per 79-78 in una pazzesca gara-1 dei quarti di finale di Eurolega, la massima competizione europea di basket. L'Olimpia, sotto di addirittura 17 punti a metà partita, si è resa protagonista di una pazzesca Rimonta. A un secondo dalla fine, quando conduceva per 77-76, però, viene commesso un fallo su Gist: il giocatore della compagine tedesca mette a segno i due tiri liberi e per Milano sembra finita (77-78). In una partita così, però, nulla è impossibile: fantascientifica rimessa laterale di Delaney, che alza per Zach LeDay, il quale trova un canestro pazzesco e regala una vittoria memorabile al sodalizio meneghino. Milano ora conduce la serie per 1-0 e ha compiuto un primo passo verso la ...

