Video Grillo, Telefono Rosa: "Un orrore, offesa a ogni donna" (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr.(Adnkronos) (Dav /Adnkronos) "Quel Video di Beppe Grillo" in difesa del figlio "è un orrore, una offesa per ogni donna. In una manciata di minuti ha ridicolizzato tutto ciò che si fa contro la violenza alle donne". Maria Gabriella Carnieri Moscatelli presidente di Telefono Rosa dal 2003, l'associazione da sempre in prima linea per arginare la violenza sulle donne, in una intervista all'Adnkronos dà voce alla rabbia sua e "di tutte le volontarie" dell'associazione all'indomani del Video di Beppe Grillo nel quale difende il figlio e gli amici dall'accusa di stupro di una ragazza. Il Video di Grillo è piombato come una "bomba" proprio mentre la presidente era riunita con ...

