Video Grillo | Damiano dei Maneskin | “E’ stupro anche se denunciato dopo”

"E' stupro anche se viene denunciato otto giorni dopo". Il Video di Beppe Grillo, che difende il figlio accusato di stupro, diventa argomento di riflessione anche per Damiano, leader e frontman dei Maneskin. "Non sono io il pubblico ministero, e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così", dice il cantante, su Instagram, senza menzionare esplicitamente i protagonisti della vicenda. "Ci sono persone, soprattutto donne -scandisce l'artista- che si ...

