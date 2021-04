Video Grillo | Damiano dei Maneskin | “Astenetevi da dichiarazioni tanto disumane È stupro anche se viene denunciato 8 giorni dopo”

(Di martedì 20 aprile 2021), frontman dei, ha deciso di usare una Instagram story per esprimere la sua opinione sulnel quale Beppedifende suo figlio dalle accuse di. “Non sono io pubblico ministero, quindi non sta a me denunciare l’innocenza o la colpevolezza. Quello lo farà chi di dovere. Io voglio solparlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se unootto, allora non era. Non è così, ci sono persone, soprattutto donne che si rendono conto del fattomolto tempoe trovano il coraggio di denunciare molto tempo”., quindi, ...

Ildiè piombato come una 'bomba' proprio mentre la presidente era riunita con dodici avvocate a parlare di come arginare le violenze. 'Stavamo discutendo quando ci hanno avvisato del ...Read More Flash: Moscatelli Telefono Rosa ',Un orrore, offesa a ogni donna' 20 Aprile 2021 "Queldi Beppe" in difesa del figlio "è un orrore, una offesa per ogni donna. In una ...Milano, 20 apr. (askanews) - Dura presa di posizione dell'avvocato e senatrice Giulia Bongiorno rispetto al video pubblicato da Beppe Grillo in cui difende il figlio Ciro accusato di stupro. A 'L'aria ..."Una donna ha sempre diritto di denunciare". “Cosa ho provato subito dopo aver visto quelle immagini? Vergogna. Vergogna, sì, nei confronti di tutte quelle donne umiliate nella loro femminilità, annul ...