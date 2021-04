Video Grillo, coro di critiche dal mondo politico, solidarietà solo dal M5S (Di martedì 20 aprile 2021) solo gli esponenti del M5S solidarizzano con Beppe Grillo dopo il suo Video in difesa del figlio, indagato per stupro di gruppo insieme a tre amici Non si spegne l’eco mediatica del Video in cui Beppe Grillo difende a spada tratta il figlio Ciro, indagato dalla Procura della Repubblica di Tempo Pausania per stupro di gruppo, insieme ad altri 3 coetanei, ai danni di una studentessa italo-svedese; violenza che si sarebbe consumata, al ritorno da una serata in discoteca, nella villa di Porto Cervo, esclusiva e rinomata località turistica sarda, dell’attore e padre nobile del Movimento 5 Stelle nell’estate del 2019. A dare fuoco alle polveri è stata la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi che, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe dopo essere stata messa per mesi ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021)gli esponenti del M5S solidarizzano con Beppedopo il suoin difesa del figlio, indagato per stupro di gruppo insieme a tre amici Non si spegne l’eco mediatica delin cui Beppedifende a spada tratta il figlio Ciro, indagato dalla Procura della Repubblica di Tempo Pausania per stupro di gruppo, insieme ad altri 3 coetanei, ai danni di una studentessa italo-svedese; violenza che si sarebbe consumata, al ritorno da una serata in discoteca, nella villa di Porto Cervo, esclusiva e rinomata località turistica sarda, dell’attore e padre nobile del Movimento 5 Stelle nell’estate del 2019. A dare fuoco alle polveri è stata la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi che, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe dopo essere stata messa per mesi ...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - lucianonobili : Non ho mai detto una sola parola sul processo per stupro del figlio di #Grillo. So che se si trattasse di me o di c… - Paola_zrz : RT @Libero_official: Tutti contro #Grillo per il video di difesa del figlio Ciro. Imbarazzo #M5s, la deputata #Daga: 'Anche io vittima di v… - acidainside : RT @cmqpiena: @PaolaTavernaM5S Senatrice la speculazione l’ha fatta proprio Beppe Grillo pubblicando un video sui suoi canali in cui scaric… -