Video di Grillo sul figlio accusato di stupro, a Napoli ne parla solo una pentastellata (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Silenzio: sul Video di Grillo in difesa del figlio accusato di stupro, in Campania parla solo solo la consigliera regionale Marì Muscara. "Non lo capisco. Perchè le altre stanno tutte zitte?" A leggere i giornali, solo le vostre chat private sono bollenti. "Immagino. Ma solo ora il mio cellulare ha di nuovo campo". Che ne pensa del Video? "Sono stata molto colpita dal grido di dolore di Grillo. E' evidente che sia un uomo provato oltre ogni limite". Lo approva? "Assolutamente no: lo posso capire. Ma non posso condividerlo". Cosa l'ha colpita? "La sua voce, il suo viso paonazzo. Ha fatto una cosa tipica di chi prova ...

