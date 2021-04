Video di Grillo, il caso arriva alla Camera: FdI chiede la convocazione della capigruppo (Di martedì 20 aprile 2021) Il Video di Beppe Grillo stigmatizzato nell’Aula parlamentare ad opera di FdI. “Vorrei portare all’attenzione di quest’ Aula fatti che riteniamo gravissimi”. Così Ylenia Lucaselli ha portato nel dibattito di Montecitorio il caso del Video di Beppe Grillo. “Riteniamo doveroso e necessario una conferenza di capigruppo, perché si possa insieme esprimere la vicinanza del Parlamento italiano a una giovane donna vittima in questo momento anche soltanto dell’arroganza e del sessismo verbale di un leader politico”. Video Grillo, Lucaselli (FdI): “I 5S non hanno alcun valore” “Mi aspetto che da tutti i gruppi ci sia una condanna forte e me lo aspetto soprattutto dalle donne M5S”, continua l’esponente Fdi. “Più del Video di Beppe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Ildi Beppestigmatizzato nell’Aula parlamentare ad opera di FdI. “Vorrei portare all’attenzione di quest’ Aula fatti che riteniamo gravissimi”. Così Ylenia Lucaselli ha portato nel dibattito di Montecitorio ildeldi Beppe. “Riteniamo doveroso e necessario una conferenza di, perché si possa insieme esprimere la vicinanza del Parlamento italiano a una giovane donna vittima in questo momento anche soltanto dell’arroganza e del sessismo verbale di un leader politico”., Lucaselli (FdI): “I 5S non hanno alcun valore” “Mi aspetto che da tutti i gruppi ci sia una condanna forte e me lo aspetto soprattutto dalle donne M5S”, continua l’esponente Fdi. “Più deldi Beppe ...

