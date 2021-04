Video di Beppe Grillo, Pd: “Inaccettabile. M5s acceleri la transizione alla guida di Conte”. E i dem chiedono che parli anche l’ex premier (Di martedì 20 aprile 2021) Le parole di Beppe Grillo, pronunciate nel Video in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo, hanno aperto nuove tensioni anche nella coalizione Pd-M5s. I democratici infatti, non solo hanno condannato le dichiarazioni del garante del Movimento, ma ora chiedono che a prendere posizione sia anche il neo leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. “Le parole di Grillo sono inaccettabili, tutta la solidarietà alla ragazza denigrata”, ha scritto su Twitter il vicesegretario dem Peppe Provenzano. “Il M5s acceleri la sua transizione e con la guida di Conte abbracci sempre e comunque garanzie e principi dello Stato di diritto, quel Video è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Le parole di, pronunciate nelin difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo, hanno aperto nuove tensioninella coalizione Pd-M5s. I democratici infatti, non solo hanno condannato le dichiarazioni del garante del Movimento, ma orache a prendere posizione siail neo leader del Movimento 5 stelle Giuseppe. “Le parole disono inaccettabili, tutta la solidarietàragazza denigrata”, ha scritto su Twitter il vicesegretario dem Peppe Provenzano. “Il M5sla suae con ladiabbracci sempre e comunque garanzie e principi dello Stato di diritto, quelè ...

