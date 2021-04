Viaggio nella pallacanestro | dal minibasket al cesto alto

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Una delle discipline sportive più amate nel nostro Paese, la Pallacanestro a livello giovanile, per i bambini del minibasket dai sei ai dodici anni, comprende più di 150.000 tesserati, mentre nella fascia di età tra i 16 ed i 59 anni gli appassionati e praticanti sono oltre 10 milioni. Uno sport veloce, a reazione immediata che, come afferma il Segretario generale della Federazione Italiana Pallacanestro, Maurizio Bertea: “Induce a prendere un sacco di decisioni in una manciata di secondi”. Il basket è pratica sportiva di squadra in cui cinque giocatori in vari ruoli, dalla difesa all’attacco, si confrontano con la squadra avversaria in quattro tempi di dieci minuti. Da quest’anno a Tokyo, ammesso che le Olimpiadi possano davvero partire, sarà ammessa come nuova disciplina anche la versione “short”, con squadre da tre che, senza pause né tempi, si confronteranno in un match serratissimo. Il basket o pallacanestro, è uno sport per tutti con numeri sempre più in crescita nel nostro paese e non solo: resta saldamente alla seconda posizione come sport più praticato al mondo dietro solamente al calcio.