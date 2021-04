Viaggio dentro l’intelligence italiana (Di martedì 20 aprile 2021) di Monica De Santis Sarà presentato questa mattina presso la sala stampa della Camera dei deputati, il libro “Intelligence collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, scritto dal parlamentare salernitano ed ex sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo. Il volume edito dalla Fondazione Margherita Hack svela in modo semplice ed intuitivo la storia, la struttura e i ruoli di un apparato che si occupa di fornire al decisore politico il più prezioso degli strumenti: l’informazione. Il testo raccoglie i contributi di professionisti che a diverso titolo si sono occupati di “Intelligence” e che possono descrivere, attraverso esperienze vissute, le dinamiche che si celano dietro le articolazioni dello Stato che compongono il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Un mondo affascinante, conosciuto a tutti come “Servizi segreti”. Il libro vuole ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 aprile 2021) di Monica De Santis Sarà presentato questa mattina presso la sala stampa della Camera dei deputati, il libro “Intelligence collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, scritto dal parlamentare salernitano ed ex sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo. Il volume edito dalla Fondazione Margherita Hack svela in modo semplice ed intuitivo la storia, la struttura e i ruoli di un apparato che si occupa di fornire al decisore politico il più prezioso degli strumenti: l’informazione. Il testo raccoglie i contributi di professionisti che a diverso titolo si sono occupati di “Intelligence” e che possono descrivere, attraverso esperienze vissute, le dinamiche che si celano dietro le articolazioni dello Stato che compongono il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Un mondo affascinante, conosciuto a tutti come “Servizi segreti”. Il libro vuole ...

Advertising

rtl1025 : “Ti faccio fare un viaggio dentro di me Saluta tutti bye bye” ? Uno dei pezzi iconici di @NaliOfficial : #ByeBye n… - ClarkKe25897431 : RT @RadioSavana: Clandestini africani si nascondono dentro motore treno per non pagare biglietto di viaggio. Due geni incompresi. https://t… - joobasto7 : RT @RadioSavana: Clandestini africani si nascondono dentro motore treno per non pagare biglietto di viaggio. Due geni incompresi. https://t… - chiarellim759 : RT @RadioSavana: Clandestini africani si nascondono dentro motore treno per non pagare biglietto di viaggio. Due geni incompresi. https://t… - Freddie764 : Clandestini africani si nascondono dentro motore treno per non pagare biglietto di viaggio. Due geni incompresi.… -