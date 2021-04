Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTE ANCHE IN SERATA PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUI SETTORI CENTRO ORIENTALI. LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO C, PER LASCIAR SPAZIO AI CANTIERI LA CIRCONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA SULL’INTERA LINEA NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA I BUS SOSTITUIRANNO I TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA CHIUSURA SI REPLICHERA’ CON LE STESSE MODALITA’ ANCHE SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO PASSIAMO AI LAVORI NOTTURNI SULLA A24-TERAMO DALLE 22.00 DI QUESTA SERA E SINO ALLE 06 DI DOMANI ...