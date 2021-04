Via libera dell’Ema al vaccino Johnson and Johnson: “Possibili legami con trombosi ma i benefici superano i rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, la valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson e i casi di trombosi. L’Italia pronta ad avviare la somministrazione. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, è arrivata la valutazione dell’Ema sul vaccino Johnson and Johnson. L’Agenzia europea del farmaco ha trovato possibile un collegamento tra il farmaco e i casi di trombosi, ma i benefici restano superiori ai rischi. La valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson Come successo per AstraZeneca, l’Ema ha dato il via libera a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, la valutazionesuande i casi di. L’Italia pronta ad avviare la somministrazione. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, è arrivata la valutazionesuland. L’Agenzia europea del farmaco ha trovato possibile un collegamento tra il farmaco e i casi di, ma irestano superiori ai. La valutazionesuandCome successo per AstraZeneca, l’Ema ha dato il viaa ...

