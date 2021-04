Verso la zona gialla 'rafforzata': le regole nel nuovo decreto Draghi (Di martedì 20 aprile 2021) Viaggio Verso la zona gialla, il nuovo decreto Draghi ' É ormai una questione di pochi giorni per il nuovo decreto del governo Draghi, che segnerà la progressiva riapertura dell'Italia, '... Leggi su bresciatoday (Di martedì 20 aprile 2021) Viaggiola, il' É ormai una questione di pochi giorni per ildel governo, che segnerà la progressiva riapertura dell'Italia, '...

Advertising

virginiaraggi : Bene Governo su aperture ristoranti anche di sera in zona gialla. Lo avevamo chiesto per dare boccata d’ossigeno a… - prestia_fabio : RT @QdSit: Ormai una cosa sembra chiara: la #zonarossa in #Sicilia (e non solo) non funziona più. #Palermo verso la zona rossa almeno fino… - QdSit : Ormai una cosa sembra chiara: la #zonarossa in #Sicilia (e non solo) non funziona più. #Palermo verso la zona rossa… - angheran70 : RT @Libero_official: 11 Regioni dovrebbero passare in #zonagialla dal 26 aprile, me tre restano in #lockdown. Intanto il governo è al lavor… - Ilconservator : RT @laltrodiego: •#zonagialla Abruzzo Emilia Romagna FVG Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Umbria Veneto Trento e Bolzano •#z… -