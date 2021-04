Verona-Fiorentina oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Il Verona quest’oggi ospita la Fiorentina nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A 2020/2021. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo due sconfitte consecutive e vanno alla ricerca di punti per dare l’assalto all’ottavo posto. Obiettivo vittoria anche per i viola di Iachini, che vantano appena cinque lunghezze di vantaggio sul Cagliari (terzultimo). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45 di martedì 20 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ilquest’ospita lanell’anticipo della 32esima giornata di. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo due sconfitte consecutive e vanno alla ricerca di punti per dare l’assalto all’ottavo posto. Obiettivo vittoria anche per i viola di Iachini, che vantano appena cinque lunghezze di vantaggio sul Cagliari (terzultimo). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45 di martedì 20 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e Sky Sport (canale 251), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

PietroLazze : Il silenzio stampa, è un'altra cosa. Oggi tutti concentrati sulla partita contro il Verona, ma con l'amaro in bocca… - ilPentasport : Verona-Fiorentina: Iachini non cambia il 352 ma pensa ad Amrabat dal primo minuto. Nella formazione di questa sera… - LuciusEvil85 : RT @KittiesNgoulash: @cippiriddu Senza codice morse sarebbe già stata una tortura terribile commentare Verona-Fiorentina. Fartela fare in… - LuciusEvil85 : RT @cippiriddu: Se questo tweet raggiunge i 64 ?? e 468 ?? entro le 12:30 di domani, domani sera farò la twitcronaca in codice Morse di Vero… - gabriel1919__ : Buongiorno ai tifosi di Atalanta, Napoli, Lazio, Roma, Sassuolo, Verona, Samp, Bologna, Genoa, Udinese, Spezia, Ben… -