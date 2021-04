Verona-Fiorentina, le probabili formazioni del match (Di martedì 20 aprile 2021) La 32.ma giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Verona-Fiorentina. Viola a caccia di punti salvezza, scaligeri per invertire il trend. Le probabili formazioni Al “Marcantonio Bentegodi” si apre il sipario sulla trentaduesima giornata di Serie A e Verona-Fiorentina è una partita che mette in palio tre punti importanti per la classifica delle due squadre. Maggiormente bisognosa di punti è la squadra viola che sente l’ombra del Cagliari – terzultimo – alle proprie spalle: sono appena 5 i punti che distaccano la Viola dalla zona retrocessione e la vittoria manca da oltre un mese. Invece gli scaligeri vivono un momento critico di risultati: 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate ma la situazione di classifica è abbastanza tranquilla, visti i 41 punti ed il 9° posto occupato. ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) La 32.ma giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra. Viola a caccia di punti salvezza, scaligeri per invertire il trend. LeAl “Marcantonio Bentegodi” si apre il sipario sulla trentaduesima giornata di Serie A eè una partita che mette in palio tre punti importanti per la classifica delle due squadre. Maggiormente bisognosa di punti è la squadra viola che sente l’ombra del Cagliari – terzultimo – alle proprie spalle: sono appena 5 i punti che distaccano la Viola dalla zona retrocessione e la vittoria manca da oltre un mese. Invece gli scaligeri vivono un momento critico di risultati: 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate ma la situazione di classifica è abbastanza tranquilla, visti i 41 punti ed il 9° posto occupato. ...

