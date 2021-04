Verona-Fiorentina, Bonaventura ammonito: era diffidato, salta la Juventus (Di martedì 20 aprile 2021) Tegola in casa Fiorentina per il cartellino giallo rimediato da Giacomo Bonaventura al Bentegodi contro il Verona. Il centrocampista dei viola, infatti, era diffidato e per questo motivo sarà costretto a saltare la prossima sfida dei toscani, quella sentitissima e delicata contro la Juventus. Beppe Iachini non avrà dunque a disposizione uno dei giocatori più in forma del momento SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Tegola in casaper il cartellino giallo rimediato da Giacomoal Bentegodi contro il. Il centrocampista dei viola, infatti, erae per questo motivo sarà costretto are la prossima sfida dei toscani, quella sentitissima e delicata contro la. Beppe Iachini non avrà dunque a disposizione uno dei giocatori più in forma del momento SportFace.

