Verona-Fiorentina 1-2 | Vlahovic e Caceres regalano tre punti pesanti alla Viola

(Di martedì 20 aprile 2021) Laha sconfitto ilper 2-1 nell’anticipo della 32ma giornata di Serie A. Isono così tornativittoria dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite, salgono provvisoriamente al 13mo posto con 33all’attivo e ormai mettono una seria ipoteca sulla slavezza. Terzo ko di fila, invece, per la compagine veneta che cede tra le mura amiche e rimane al nono posto. La compagine toscana è passata in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie al rigore trasformato da, il quale ha poi servito l’assist per il raddoppio dial 65?. I padrorni di casa hanno poi accorciato le distanze al 72? grazierete di Salcedo su invito di Faraoni, ma laha poi controllato la ...

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA - "Nell'arco di una stagione ci sono ...