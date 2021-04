Verona - Fiorentina 1 - 2 | Salcedo accorcia LIVE

(Di martedì 20 aprile 2021)in vantaggio al termine del primo tempo grazie a un rigore realizzato da Vlahovic all'ultimo minuto. Partita delicatissima per i viola in chiave salvezza, contro i gialloblù allenati da ...

acffiorentina : ? | 90’+4 Triplice fischio di Prontera, al Bentegodi finisce 1-2!! Verona ?? Fiorentina 1??-2?? #ForzaViola ??… - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Fiorentina 1-2, il tabellino del match - MarcoKappa11 : RT @Zeffiro1: @MarcoKappa11 Ecco il calcio che piace a quelli che non vogliono la #Superlega Verona 41 punti, Fiorentina 30, alla 32’ giorn… - fcin1908it : Serie A – Al Verona non basta il gol di Salcedo, la Fiorentina espugna il Bentegodi 2-1 - LaPresse_news : Serie A: la Fiorentina vince a Verona 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Fiorentina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 2 ...1 - 2 LIVE 47' pt rig. Vlahovic (F), 65' Caceres (F), 72' Salcedo (V)(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (69' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (69' Sturaro), ...La Fiorentina cerca punti salvezza a Verona, in una partita della 32ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.Il tabellino di Hellas Verona-Fiorentina 1-2 il risultato finale: reti di Vlahovic e Caceres per il successo della Viola, agli Scaligeri non basta Salcedo.