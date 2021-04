Verona Fiorentina 1-2: i viola vincono e respirano (Di martedì 20 aprile 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Bentegodi”, Hellas Verona e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Fiorentina 1-2 MOviola 1? PARTITI – Iniziata la partita al Bentegodi 3? OCCASIONE Verona – Bessa con un colpo sotto cerca di sorprendere la difesa viola. Biraghi salva sulla linea. 8? MEGLIO IL Verona – Avvio più propositivo della squadra di Juric. 11? OCCASIONE Fiorentina – Bello stacco di testa di Vlahovic su una punizione defilata battuta da Pulgar. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live Allo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MO1? PARTITI – Iniziata la partita al Bentegodi 3? OCCASIONE– Bessa con un colpo sotto cerca di sorprendere la difesa. Biraghi salva sulla linea. 8? MEGLIO IL– Avvio più propositivo della squadra di Juric. 11? OCCASIONE– Bello stacco di testa di Vlahovic su una punizione defilata battuta da Pulgar. ...

MarcoYera : Hellas Verona alla terza sconfitta di fila. Vittoria fondamentale per la Fiorentina che può dirsi salva. - GabboAntoninoN1 : RT @YvanGoSlow24: Ma perchè nessuno sta guardando Verona-Fiorentina? Eppure mi avevano detto che queste sono le partite che danno spessore… - Pall_Gonfiato : Serie A, la Fiorentina espugna Verona e respira - CryptoHunterITA : RT @ThrilIalnManila: Fiorentina Verona non se la stanno vedendo manco i genitori dei giocatori in campo. Viva la bellezza dello sport del p… - Gazzetta_it : #VeronaFiorentina 1-2: #Vlahovic su rigore, Caceres e Salcedo -