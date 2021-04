Verona - Fiorentina 1 - 2 | commento sul risultato della partita

(Di martedì 20 aprile 2021) Lacentra una vittoria di platino a(1 - 2): i viola, dopo due sconfitte consecutive, incassano tre punti fondamentali in ottica salvezza. Non è stata una gran, ma la squadra ...

Lacentra una vittoria di platino a(1 - 2): i viola, dopo due sconfitte consecutive, incassano tre punti fondamentali in ottica salvezza. Non è stata una gran partita, ma la squadra di ...Commenta per primo Hellas1 - 2 Marcatori: 46' p.t. Vlahovic, 20' s.t. Caceres, 27' s.t. Salcedo Assist: 46' p.t. Venuti, 27' s.t.(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (dal 23' s.t. Magnani)...Segui la diretta di Verona - Fiorentina aggiornata in tempo reale. Coltiva la tua passione su Corriere dello Sport ...Le reti di Vlahovic e Caceres stendono gli scaligeri nell'anticipo del turno infrasettimanale. Ai veronesi non basta Salcedo ...