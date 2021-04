Verona | da Rana e Banco Alimentare donati due milioni di pasti

Advertising

alecittadino : RT @Nuotomania: Questionedistile - #Senzacategoria #200rana #azzurre #rana #talenti Verona, la ranista dimenticata: C’è chi va a Tokyo e ch… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #200rana #azzurre #rana #talenti Verona, la ranista dimenticata: C’è chi va a To… - stef_giac : Spesso le aziende private sono accusate di non occuparsi del sociale. Esistono le eccezioni - Bagigio12 : @aforista_l L'auto in primo piano è una lancia y, la città potrebbe essere verona, in macchina sono comodamente spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Rana

veronaoggi.it

, pastificioe Banco Alimentare in sinergia per la solidarietà. Sono 267 le tonnellate di pasta fresca del pastificio, che sono state destinate alle persone in difficoltà economica. "...Il pastificiodi San Giovanni Lupatoto ha donato, fra ottobre 2020 e febbraio 2021, 2.136.456 di piatti di pasta fresca ai più bisognosi. Si tratta di circa 267 tonnellate di prodotti, distribuiti grazie ai 2.000 volontari e alle 7.600 strutture caritative unite nella rete della Fondazione Banco Alimentare . "Ravioli dolci con cioccolato, buoni dentro e buoni fuori" è il nome ...Verona, pastificio Rana e Banco Alimentare in sinergia per la solidarietà. Sono 267 le tonnellate di pasta fresca del pastificio Rana, che sono state destinate…Read More? ...Sono 267 le tonnellate di pasta fresca del pastificio Rana, che sono state destinate alle persone in difficoltà economica.