Ventisei ore senza spese militari | 34 milioni di persone salvate dalla fame

Advertising

3arbaraart : RT @globalistIT: - SimonettaCom : RT @globalistIT: - alzailvolume : RT @globalistIT: - globalistIT : - balarjsi : RT @louxlils: ventisei ho due ore buche, se ce lo avessero detto in anticipo sarei potuta uscire prima I vote #Louies for the #BestFanArmy… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventisei ore

ilmessaggero.it

Chiudete per un momento gli occhi. E immaginate. E pensate: se i governi rinunciassero alle spese militari per sole 26, avremmo 5,5 miliardi di dollari a diposizione per salvare 34 milioni di persone dalla fame nei prossimi mesi in paesi piegati da guerra, pandemia e cambiamenti climatici. Sulla base di questo ...Erano passate pochedalla sua rielezione, per il sesto mandato, quando l'esercito si è presentato di fronte la tv di ... sarebbe entrato in possesso anche diveicoli, di cui sedici dotati ...Sulla base di questo impietoso calcolo, Oxfam e altre 250 organizzazioni umanitarie, con una lettera aperta rivolgono un appello ai leader mondiali per scongiurare la catastrofe umanitaria nei paesi p ...In sella da 30 anni, era stato appena rieletto per il sesto mandato. Sciolti Parlamento e Governo, potere al figlio “Mahamat Kaka” ...