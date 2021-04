Vaticano | vescovo Innsbruck | parenti benedicano coppie gay

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il no delalla benedizione delleomosessuali, ildiHermann Glettler propone che siano le famiglie d'origine a benedire la coppia. Ilaustriaco in un'...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano vescovo

ANSA Nuova Europa

Dopo il no delalla benedizione delle coppie omosessuali, ildi Innsbruck Hermann Glettler propone che siano le famiglie d'origine a benedire la coppia. Ilaustriaco in un'intervista all'...... scrivendo che ilha esortato "tutti coloro che sono interessati alla santità della vita a ... Come riporta la Sir , ildi New Orleans si era espresso a mezzo pubblico: "L'arcidiocesi ...La Diocesi di Ozieri, attraverso il vescovo Corrado Melis, ha pubblicato sul proprio sito Internet una lettera sulla vicenda che ha travolto il cardinale Angelo Becciu. È una presa di posizione netta, ...BOLZANO. Dopo il no del Vaticano alla benedizione delle coppie omosessuali, il vescovo di Innsbruck Hermann Glettler propone che siano le famiglie d'origine a benedire la coppia. Il vescovo austriaco ...