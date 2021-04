Vangelo e parola del giorno, martedì 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, martedì 20 aprile 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 7,51-8,1a In quei giorni, Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel20La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 7,51-8,1a In quei giorni, Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini ...

