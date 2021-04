Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 30-35 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 20 aprile 2021) Lo spunto deldel20 Aprile 2021, Martedì: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!” III Settimana di Pasqua – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,30-35 In quel tempo, la folla disse L'articolo proviene da La Luce di Maria.