Vandali in azione al parco Turani: danni alla casetta dello scambio libri (Di martedì 20 aprile 2021) Vandali in azione al parco Turani di Bergamo. Nelle scorse ore ignoti hanno rigato le vetrinette del nuovo spazio scambia libri allestito all'interno dello spazio verde di Redona. Un gesto portato a termine ancora prima dell'inaugurazione della struttura che dai prossimi mesi permetterà ai bergamaschi di prendere libri in prestito da leggere e portarne di vecchi, in una sorta di biblioteca all'aperto e sempre disponibile. Non certo un bel biglietto da visita in visto dell'apertura. Proprio nelle scorse settimane il parco storico Turani è stato rimesso a nuovo. L'area giochi è stata rinnovata grazie all'installazione di nuove attrezzature ludiche, tra cui altalene e giochi ...

