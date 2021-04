InfoCilentoWeb : Traffico di rifiuti nel Vallo di Diano: Pierro (Lega) chiede controlli a tappeto - anteprima24 : ** Vallo di Diano, #Pierro (#Lega): 'Interrogazione dopo indagine su traffico idrocarburi' **… - tvoggi : VALLO DI DIANO, CONSIGLIERE REGIONALE PIERRO: “FARE CONTROLLI ULTERIORI” A seguito delle indagini della Procura di… - RoccoColombo2 : Azienda del Vallo di Diano ricerca un magazziniere e un esperto contabile - RoccoColombo2 : Spopolamento nel Vallo di Diano e Tanagro. Calo di abitanti a Sala Consilina, incremento ad Atena Lucana -

Ultime Notizie dalla rete : Vallo Diano

ondanews

Sassano . Un nuovo centro vaccinale neldiaprirà i battenti a Sassano, in località Caiazzano. Si tratta di un PVP (punto vaccinale popolare), ubicato nella struttura comunale polifunzionale, che sarà operativo dalle ore 10 di ...Arriva anche neldil'esercito di Plastic Free Odv Onlus , l'associazione di volontariato nata nel 2019 per informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica , in particolare quella monouso, che ...“Ringrazio la Procura di Potenza e l’Arma dei Carabinieri. – spiega Pierro – E’ grazie alla loro indagine se il Vallo di Diano non è stato trasformato nella nuova “Terra dei fuochi” in conseguenza di ...Un nuovo centro vaccinale del Vallo di Diano aprirà i battenti a Sassano, in località Caiazzano. Si tratta di un PVP (punto vaccinale popolare) ubicato nella struttura comunale polifunzionale che sarà ...