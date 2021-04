Vallefoglia | scarichi sospetti segnalati da Slow Food all' Arpam | il fiume Foglia passato al setaccio

(Di martedì 20 aprile 2021)- Sono state numerose ed importanti le battaglie portate avanti daPesaro in nome della biodiversità, anche in periodo di Pandemia. Imp ortante sottolineare quella messa in ...

corriereadriatico.it

... con l'intervento immediato - su segnalazione - da parte dell'Arpam (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche), nella zona die Montelabbate perdi dubbia provenienza. 'La ...VALLEFOGLIA - Sono state numerose ed importanti le battaglie portate avanti da Slow Food Pesaro in nome della biodiversità, anche in periodo di Pandemia. Imp ...Da Vallefoglia in giù, tanti scarichi fuorilegge. Il nuovo impianto di Montecchio? 'Quasi pronto'. Ma per il collettore gara da rifare ...