Valeria Marini è una delle showgirl italiane più discusse di sempre. Ma sapete a quanto ammonta il suo guadagno? Le cifre sono stellari (come lei) (Di martedì 20 aprile 2021) Valeria Marini è una tra i VIP più pagati della televisione italiana; la showgirl, quasi onnipresente tra reality e talent show, ha un patrimonio a dir poco stellare. L'ex star del Bagaglino può vantare cachet e gettoni di presenza decisamente elevati, senza tener conto delle sue recenti partecipazioni ai reality, come il recente Grande Fratello VIP 2020 e, proprio ora, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, Supervivientes. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ValeriaMarini (@ValeriaMarini) Il patrimonio di Valeriona nazionale non è noto, ma potremo immaginarlo mettendo insieme tutte le sue partecipazioni a show e il suo giro di attività imprenditoriali che gestisce

