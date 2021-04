Valentino Rossi | l' analisi del trend negativo

(Di martedì 20 aprile 2021) Da alcuni anni, come è naturale che sia per ogni sportivo di grande successo,ha imboccato la fase calante della sua carriera. Quello che però pochi ipotizzavano era un repentino ...

Da alcuni anni, come è naturale che sia per ogni sportivo di grande successo,ha imboccato la fase calante della sua carriera. Quello che però pochi ipotizzavano era un repentino crollo delle prestazioni . Non ci riferiamo soltanto ai due weekend in Qatar che ...... Alex Rins, Johann Zarco eoltre al ritiro per k.o. tecnico di Pol Espargarò). Questa due giorni tra sfortune e anonimato ha dato 'fiato' agli 'estimatori' di Vinales che sui social ...Il diciannovesimo posto nella classifica mondiale dopo tre gare non mente: Valentino Rossi sta toccando il punto più basso della sua lunga e fortunata carriera ...Jorge Lorenzo commenta l'ultima gara di MotoGP a Portimao. La caduta di Valentino Rossi, la pole cancellata a Pecco Bagnaia, il ritorno di Marc Marquez.