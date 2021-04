Valentina Vezzali | “Chiesta proroga per i termini sui bonus A breve novità anche per le società”

(Di martedì 20 aprile 2021), jesina, classe 1970, sei volte campionessa olimpica di fioretto in carriera, tre a livello individuale, si sta impegnando a fondo per aiutare chi vive di e per lo sport. La sottosegretaria con delega proprio allo sport, in una nota sui social, ha spiegato il progetto su cui sta lavorando in questi giorni: “Ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire iper i collaboratori aventi diritto alche non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica. Aper le…!“. Ovviamente, leper le, soprattutto quelle più piccole, martoriate da oltre un anno causa covid-19, sarebbero le più attese. Ancora ...

Così la sottosegretaria allo Sport,, in una nota sui social. "Oggi Sport e Salute ha erogato i contributi ai collaboratori sportivi. È un primo passo, ne sono consapevole, ma è un ...'Il Presidente della Lega Imprese Sportive, Antonio Erario ha scritto a, Sottosegretario allo Sport. "Alla luce delle problematiche Covid, la LIS (Lega Imprese Sportive), ha ritenuto necessario scriverle per questioni inerenti la tutela dello sport. L'On."Ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto al bonus che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica. A breve ...La seconda edizione della 2+Milioni di km prenderà il via l'8 maggio 2021: ciclisti solidali in sella per i bambini affetti da patologie ...