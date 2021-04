Vaccino, over 80: ingresso libero negli hub per due giorni. Basta la tessera sanitaria (Di martedì 20 aprile 2021) Domani mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021, le persone con più di 80 anni che non sono state ancora contattate dal proprio medico di famiglia, o che non si sono registrate sul portale, potranno accedere alla somministrazione del Vaccino senza prenotazione, recandosi presso l’hub più vicino, munite di tessera sanitaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Domani mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021, le persone con più di 80 anni che non sono state ancora contattate dal proprio medico di famiglia, o che non si sono registrate sul portale, potranno accedere alla somministrazione delsenza prenotazione, recandosi presso l’hub più vicino, munite diL'articolo proviene da Firenze Post.

