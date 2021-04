Vaccino Johnson&Johnson | Magrini Aifa a La7 | “L’Italia lo somministrerà a fascia anziana | nei prossimi due mesi avremo 4-5 milioni di dosi”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Johnson&Johnson solo agli over 60? Ema ha detto che è per tutti,lo colloca nellaattualmente dove i benefici sono largamente superiore ai rischi e aumenterà la nostra capacità vaccinale”, così il direttore dell’, Nicola, intervenendo a Otto e mezzo su La7. Secondoneidue4-5di” di questoe quindi “ci aspettiamo per giugno quelle 15dial mese che renderanno possibile il mezzo milione dial giorno come programmato dal commissario straordinario”. “500mila al giorno per fine aprile? – risponde infine – ...

... che ribadisce l'estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro COVID - 19 effettuata con ilJanssen -, e ...: dopo il parere dell'Ema sui rari casi di trombosi, in Italia si va verso la somministrazione preferenziale agli over 60. "Si confermano le decisioni prese dall'Agenzia ...Si è riunita oggi la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la valutazione del vaccino anti-Covid ...20 APR - Anche il vaccino di Johnson & Johnson, come quello di AstraZeneca, sarà destinato in via «preferenziale» alle persone oltre i 60 anni. È questa l'indicazione che emerge dal ministero della Sa ...