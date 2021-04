Vaccino Johnson&Johnson | Ema “I benefici superano i rischi”

(Di martedì 20 aprile 2021) AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Alle informazioni sul prodotto per ilCOVID-19 Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Il PRAC ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del”. E' arrivato l'atteso pronunciamento del Comitato sulla sicurezza (PRAC) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) sulprodotto da Janssen (gruppo Johnson & Johnson).L'analisi era partita dopo lo stop temporaneo dell'FDa statunitense per alcuni rari casi sospetti di trombosi nei vaccinati, simili a quelle viste per AstraZeneca: “Nel giungere alla sua conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto rapporti dagli Stati Uniti di casi gravi di coaguli di sangue ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Vaccino Johnson&Johnson, l'Ema: i benefici superano i rischi #vaccini - SIPARISipari : RT @ilriformista: L’Ema ‘promuove’ il vaccino di Johnson & Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

16.40 Ema: possibile legame J&J rare trombosi L'Agenzia Europea del Farmaco riconosce "possibili" legami di causa - effetto tra ildie gli eventi "molto rari" di trombosi cerebrale verificatisi negli Usa, ma "i benefici superano i rischi". Lo spiega in una nota al termine della revisione sul siero J&J, ...'Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso che alle informazioni' del bugiardino 'sul prodotto per ilJanssen', della, 'dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse'. 'Inoltre - si legge in una nota dell'Ema - gli eventi dovrebbero ...A una settimana dall’annuncio dello stop precauzionale della Food and drug administration statunitense del vaccino Janssen (Johnson&Johnson) per analizzare sei casi di trombosi rare, anche l’Agenzia e ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.