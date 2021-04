Vaccino Johnson & Johnson, verso utilizzo preferenziale per gli over 60 in Italia. Domani la distribuzione (Di martedì 20 aprile 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson verso gli over 60. verso un utilizzo preferenziale del Vaccino anti-Covid Johnson & Johnson per i soggetti sopra i 60 anni di età. Sarebbe questo... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 aprile 2021) Ilgli60.undelanti-Covidper i soggetti sopra i 60 anni di età. Sarebbe questo...

