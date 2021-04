Vaccino Johnson & Johnson, l’Ema non pone limiti come per AstraZeneca: “I benefici superano i rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) Arriva a una settimana di distanza la nota dell’European Medicines Agency, ovvero l’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, che si è pronunciata in questi momenti sul Vaccino anti Coronavirus, Janssen, il Vaccino della Johnson & Johnson. Una settimana fa la temporanea sospensione del Vaccino a fronte di 8 casi di donne al di sotto dei 60 anni di età che, nelle settimane successive alla somministrazione del Vaccino, avevano sviluppato una rara malattia che interessava coaguli di sangue. Vaccino Johnson & Johnson, l’Ema non pone limiti: la nuova valutazione ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Arriva a una settimana di distanza la nota dell’European Medicines Agency, ovvero, l’Agenzia Europea del Farmaco, che si è pronunciata in questi momenti sulanti Coronavirus, Janssen, ildella. Una settimana fa la temporanea sospensione dela fronte di 8 casi di donne al di sotto dei 60 anni di età che, nelle settimane successive alla somministrazione del, avevano sviluppato una rara malattia che interessava coaguli di sangue.non: la nuova valutazione ...

