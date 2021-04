Vaccino Johnson & Johnson, il verdetto dell’Ema (Di martedì 20 aprile 2021) Alfie Borromeo L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha riconosciuto un possibile collegamento tra la somministrazione del Vaccino Johnson & Johnson e alcuni casi molto rari di trombosi. Ma non ha imposto limitazioni all’uso del Vaccino Janssen, in quanto “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”. Dopo aver esaminato tutti i dati disponibili, il comitato per la sicurezza (Prac) Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 20 aprile 2021) Alfie Borromeo L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha riconosciuto un possibile collegamento tra la somministrazione dele alcuni casi molto rari di trombosi. Ma non ha imposto limitazioni all’uso delJanssen, in quanto “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”. Dopo aver esaminato tutti i dati disponibili, il comitato per la sicurezza (Prac) Impronta Unika.

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - MediasetTgcom24 : Johnson&Johnson, Fda blocca la produzione in uno stabilimento Usa | Oggi Ema decide sul vaccino americano #j&j… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - angela__mauro : La domanda è: xchè Usa devono ancora studiare su Johnson, mentre Ema conclude su 'possibili legami' tra casi rari d… - ludditus : RT @ilgiornale: Via libera dell'Ema al siero #Johnson & Johnson: i benefici del siero superano i rischi. Gli eventi trombotici dovranno per… -