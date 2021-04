Vaccino Johnson & Johnson, Ema: “Possibile legame con rare trombosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Tra il Vaccino Johnson & Johnson e rari casi di trombosi c’è un “Possibile collegamento”. E’ un passaggio del ‘verdetto’ dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, che non ravvisa fattori di rischio specifici. L’agenzia segnala “un Possibile collegamento con casi molto rari di trombosi insolite associate a piastrine basse” e il Vaccino anti-Covid di Janssen (Johnson&Jonhson). L’ente conferma che “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”. “La malattia Covid è associata a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata fra coaguli di sangue e livelli di piastrine basse è molto ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Tra ile rari casi dic’è un “colnto”. E’ un passaggio del ‘verdetto’ dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, che non ravvisa fattori di rischio specifici. L’agenzia segnala “uncolnto con casi molto rari diinsolite associate a piastrine basse” e ilanti-Covid di Janssen (;Jonhson). L’ente conferma che “il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo”. “La malattia Covid è associata a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata fra coaguli di sangue e livelli di piastrine basse è molto ...

