Vaccino Johnson & Johnson | Ema | “Benefici superano rischi”

(Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco Ema conferma che per ilanti-Covid di“il rapportoo-o complessivo rimane positivo”. E’ la conclusione a cui è approdato il comitato di farmacovigilanza Prac, secondo quanto comunica l’ente Ue in una nota. “La malattia Covid è associata a uno di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata fra coaguli di sangue e livelli di piastrine basse è molto rara e icomplessivi delJanssen nella prevenzione di Coviddegli effetti collaterali”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Conferenza stampa. Dalle 17, l'Agenzia europea del farmaco (Ema) illustra in conferenza stampa le valutazione delin relazione ai casi di trombosi. Con una nota, l'Agenzia ha anticipato quanto segue: riconosce "possibili" legami di causa - effetto tra ile gli eventi "molto rari" ...... il rapporto rischi - benefici rimane positivo anche se - riconosce l'Agenzia europea del farmaco - sono "possibili" legami di causa - effetto tra ildie gli eventi "molto ...Il comitato per la sicurezza dell’EMA, esaminando la questione connessa al vaccino Johnson & Johnson, ha notato che i coaguli di sangue si sono verificati per lo più in siti insoliti, come le vene del ...L’Ema ha concluso la sua revisione sul vaccino Johnson & Johnson: ci sono possibili legami con rare trombosi ma i benefici superano i rischi. L’Ema non impone limitazioni sul vaccino Johnson & Johnson ...