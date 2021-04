Vaccino Johnson & Johnson, effetti collaterali: ecco quando chiamare il medico (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccino Johnson & Johnson e rari casi di trombosi negli effetti collaterali, per l’Ema c’è un “possibile collegamento”. Questa una delle affermazioni nel nuovo ‘verdetto’ dell’agenzia europea sul farmaco, che tuttavia non ravvisa fattori di rischio specifici. Ma per quali sintomi e quando chiamare il medico se si ravvisano degli effetti indesiderati? A rispondere è sempre l’Ema al termine delle sue conclusioni. “Fiato corto, dolore al petto, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente, sintomi neurologici come mal di testa forte e persistente o visione offuscata, minuscole macchie di sangue sotto la pelle in zone diverse dal sito di inoculo”. In presenza di questi sintomi ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021)e rari casi di trombosi negli, per l’Ema c’è un “possibile collegamento”. Questa una delle affermazioni nel nuovo ‘verdetto’ dell’agenzia europea sul farmaco, che tuttavia non ravvisa fattori di rischio specifici. Ma per quali sintomi eilse si ravvisano degliindesiderati? A rispondere è sempre l’Ema al termine delle sue conclusioni. “Fiato corto, dolore al petto, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente, sintomi neurologici come mal di testa forte e persistente o visione offuscata, minuscole macchie di sangue sotto la pelle in zone diverse dal sito di inoculo”. In presenza di questi sintomi ...

Advertising

lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - MediasetTgcom24 : Johnson&Johnson, Fda blocca la produzione in uno stabilimento Usa | Oggi Ema decide sul vaccino americano #j&j… - Activnews24 : Aggiornamento • Johnson&Johnson riprenderà le spedizioni del suo #vaccino verso l'Ue, la Norvegia e l'Islanda. Lo c… - justanotheranto : RT @GiovaQuez: In seguito alla raccomandazione del Prac dell'Ema, il gruppo Johnson & Johnson riprenderà la spedizione del vaccino Janssen… -