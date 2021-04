Vaccino J&J | l’Ema | “possibile collegamento con le rare trombosi” ma non c’è ‘nessuna limitazione’

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 aprile 2021) Sembra di rivivere la vicenda AstraZeneca: poco fa infatti l’ente regolatorio europeo del farmaco, ha reso noto l’approfondito studio condotto sulJohnson & Johnson, dopo che anche in questo in seguito all’inoculazione son statti denunciati alcuni casi di. Ebbene, ha ‘sentenziato’, c’è un “”, affrettando però ad aggiungere che non stati ravvisati ulteriori fattori di rischio specifici e dunque, per questo non sottoposto a limitazioni. Ema: “La valutazione scientifica è alla base dell’uso sicuro ed efficace dei vaccini” Nello specifico, l’ente regolatorio parla di “uncon casi molto rari diinsolite associate a piastrine basse. La valutazione scientifica ...