Vaccino italiano | svolta sulla produzione | cosa sta accadendo

Leggi su improntaunika

(Di martedì 20 aprile 2021) Alessandro Nunziati L’Europa chiede un cambio di strategia sui vaccini, e punta su quelli a mRna, come i sieri di Pfizer e Moderna e quello in arrivo prodotto da CureVac. L’Ue “deve focalizzarsi”, come ha riferito il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, sui preparati con questa tecnologia sia per l’efficacia molto alta, sia a Impronta Unika.