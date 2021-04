Vaccino | Greta Thunberg dona 100mila euro per i Paesi più svantaggiati

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Centomila euro per sostenere il programma Covax e un accesso equo ai vaccini contro il Covid-19 anche per i Paesi più svantaggiati: è il contributo offerto dall’attivista svedese Greta Thunberg attraverso la fondazione Fridays for Future. Della donazione ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con post diffusi sui suoi profili social. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia rappresentata dalla disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini” ha detto Thunberg, diciotto anni, nota per le battaglie contro i cambiamenti climatici. “Abbiamo i mezzi per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19; come con la crisi ambientale, dobbiamo aiutare prima i più vulnerabili”.